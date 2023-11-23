Подмосковная пенсионерка умерла из-за того, что дочь пристегнула ее ремнем к батарее и ушла из дома

Женщина пристегнула свою семидесятивосьмилетнюю маму к батарее и оставила ее на весь день. Инцидент произошел в подмосковном Королеве. Об этом сообщает SHOT .

Отмечается, что в последнее время пенсионерке было очень сложно самостоятельно ходить, а без посторонней помощи она часто падала. Дочь из-за этого сильно нервничала.

Женщине необходимо было уйти из дома по делам для того, чтобы ее пожилая мать не падала и не травмировалась во время ее отсутствия, она пристегнула пенсионерку ремнем к батарее.

К сожалению, когда дочь пенсионерки вечером вернулась домой, то увидела, что ее мать скончалась. Тогда женщина вызвала скорую, а сама скрылась с места преступления.

В настоящий момент тело пенсионерки отправлено на судмедэкспертизу для установки точной причины смерти. Полиция разыскивает дочь погибшей.

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