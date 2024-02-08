Подмосковная прокуратура проводит проверку по факту избиения подростка в Королеве

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту избиения шестнадцатилетнего подростка его одноклассниками в городском округе Королев.

Установлено, что в минувший понедельник двое несовершеннолетних, находясь в лесополосе возле одного из образовательных учреждений, избили 16-летнего одноклассника. При этом, со слов пострадавшего, компания сверстников наблюдала за происходящим.

В настоящее время подросток находится в больнице с диагнозом ушибы лица и сотрясение головного мозга. Проведение проверки поручено прокуратуре города Королева, по ее результатам будет дана всесторонняя оценка деятельности органов системы профилактики и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура города контролирует ход и результаты доследственной проверки проводимой территориальным отделом полиции по заявлению родителей несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что таксист из Подмосковья избил пассажира и стал фигурантом уголовного дела о разбое.