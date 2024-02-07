Таксист из Подмосковья избил пассажира и стал фигурантом уголовного дела о разбое

Ранее судимый 44-летний таксист из Подмосковья избил 34-летнего пассажира, забрал у него дорогостоящий телефон и скрылся на автомобиле, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел на Проспекте 60-летия Октября в Москве. Выяснилось, что конфликт между таксистом и пассажиром случился, когда поездка была завершена.

Пострадавшего доставили в больницу. Водителя такси заключили под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее сообщалось, что в столичном регионе изъяли из продажи свыше пятидесяти килограммов контрафактной черной икры.