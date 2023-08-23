Подмосковная Система-112 приняла свыше 78 миллионов вызовов за восемь лет

Система-112 Подмосковья приняла свыше семидесяти восьми миллионов вызовов за все время работы, сообщила пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что порядка семидесяти процентов обращений адресовано скорой медицинской помощи, почти четверть — двадцать три процента — полиции и ГИБДД, остальные семь процентов — пожарной охране и другим службам.

Ежедневно операторы подмосковной Системы-112 принимают около тридцати пяти тысяч вызовов. За год в Систему-112 поступает свыше десяти миллионов обращений.

Обратиться в службу спасения в Подмосковье можно по телефону «112», через СМС-сообщение, мобильное приложение, программу Skype, чат-бот и систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что работников скорой помощи в Подмосковье обеспечат тревожной кнопкой.