Подмосковная Система-112 приняла свыше 78 миллионов вызовов за восемь лет
Фото: [пресс-служба Системы-112 МО]
Система-112 Подмосковья приняла свыше семидесяти восьми миллионов вызовов за все время работы, сообщила пресс-служба ведомства.
Там уточнили, что порядка семидесяти процентов обращений адресовано скорой медицинской помощи, почти четверть — двадцать три процента — полиции и ГИБДД, остальные семь процентов — пожарной охране и другим службам.
Ежедневно операторы подмосковной Системы-112 принимают около тридцати пяти тысяч вызовов. За год в Систему-112 поступает свыше десяти миллионов обращений.
Обратиться в службу спасения в Подмосковье можно по телефону «112», через СМС-сообщение, мобильное приложение, программу Skype, чат-бот и систему «ЭРА-ГЛОНАСС».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что работников скорой помощи в Подмосковье обеспечат тревожной кнопкой.