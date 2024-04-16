Подмосковная Система-112 приняла уже 87 миллионов вызовов

Восемьдесят семь миллионов вызовов приняли операторы Системы-112 Подмосковья за все время работы службы спасения в регионе.

Самой востребованной экстренной службой у жителей Московской области остается скорая помощь — двадцать два миллиона вызовов.

В полицию и ГИБДД поступило более семи миллионов обращений, в пожарную службу — около миллиона вызовов. Ни один звонок не остается без ответа, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Обратиться в Систему-112 можно несколькими способами: по номеру 112, через мобильное приложение «112 МО», СМС-сообщение и систему «Эра Глонасс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в регионе во время паводка.