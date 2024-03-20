Подмосковная Система-112 приняла уже свыше 86 миллионов звонков

Операторы Системы-112 Подмосковья приняли уже свыше восьмидесяти шести миллионов звонков за все время работы в регионе единого номера спасения 112, сообщила пресс-служба ведомства.

На номер 112 звонят люди, которые попали в беду и им требуется экстренная помощь оперативных служб, в том числе скорой помощи, ГИБДД, пожарной охраны и МЧС.

«Обращения при этом всегда разные — от угрозы жизни человеку <…> до оказания помощи животным, угодившим в ловушку или застрявшим на дереве», — рассказали в Системе-112.

Операторы работают круглосуточно, каждый день они обрабатывают около тридцати пяти тысяч вызовов, профессиональная помощь оказывается каждому обратившемуся в службу спасения.

Связаться со службой спасения в Московской области можно не только по номеру 112, но и посредством приложения «112 МО», чат-бота, а также оборудования «Эра-Глонасс».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион примет эвакуированных из Белгородской области детей.