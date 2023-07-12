Росгвардия проводит специальные тренировки в подмосковных школах

Сотрудники Росгвардии в преддверии подготовки к новому учебному году усиливает меры безопасности в школах. В подмосковных учебных заведениях прошли практические тренировки.

Занятия призваны отработать взаимодействие с учащимися, преподавательским составом, коллегами из полиции и МСЧ на случай возникновения опасной ситуации. Например, в Балашихе росгвардейцы отработали тактические варианты после сигнала «тревожной кнопки», в Химках — порядок действий при обнаружении БПЛА.

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль в Подмосковье соберет звезд джаза.