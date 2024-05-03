Подмосковные энергетики подготовились к прохождению грозового сезона

Специалисты компании «Мособлэнерго» подготовились к прохождению грозового сезона, который длится с мая по ноябрь, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Работники «Мособлэнерго» осмотрели трансформаторные подстанции, а также воздушные и кабельные ЛЭП во всех филиалах и производственных отделениях компании, проверили средства защиты от перенапряжения оборудования подстанций и наличие заземления грозозащитных тросов.

Оперативно-диспетчерский персонал предприятия прошел дополнительные инструктажи, а аварийно-восстановительные бригады на время периода высокой грозовой активности обеспечат передвижными и стационарными радиостанциями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в регионе.