Подмосковные грибники нашли в лесу минометную мину времен ВОВ
Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]
В подмосковном лесу нашли 81-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Находку сделали местные жители во время сбора грибов недалеко от СНТ в Рузском округе. Грибники сразу вызвали на место спасателей.
Взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер и вывезли его в безопасное место, чтобы обезвредить.
Ранее житель Подмосковья нашел на своем участке гранату времен ВОВ.