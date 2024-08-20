Подмосковные грибники нашли в лесу минометную мину времен ВОВ

Находку сделали местные жители во время сбора грибов недалеко от СНТ в Рузском округе. Грибники сразу вызвали на место спасателей.

Взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер и вывезли его в безопасное место, чтобы обезвредить.

Ранее житель Подмосковья нашел на своем участке гранату времен ВОВ.