Гранату времен ВОВ обнаружил на своем участке житель Подмосковья

Житель деревни Подгорное под Дмитровом обнаружил на своем участке ручную гранату времен Великой Отечественной войны, сообщается в соцсетях.

Фотографию боеприпаса опубликовал канал «Это Дмитров, детка». Отмечается, что мужчина обнаружил взрывоопасный предмет во время выкапывания траншеи, он незамедлительно вызвал на место спасателей.

Взрывотехники вывезли гранату в безопасное место и обезвредили ее.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне нашли самодельную ручную гранату времен ВОВ.