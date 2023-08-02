Подмосковные лесничие проследили за порядком во время кросса

Сотрудники Воскресенского участкового лесничества учреждения «Мособллес» наблюдали за правилами поведения в лесу в ходе популярного легкоатлетического забега.

Полумарафон «Коломинские овраги» на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Дубравушка» традиционно привлекает большое число участников. На этот раз на старт вышло 150 бегунов. В период, когда наступила жаркая погода, предъявляются повышенные требования к соблюдению правил санитарной и пожарной безопасности.

За проведением кросса внимательно проследили старший участковый лесничий Николай Гордеев и помощник участкового лесничего Надежда Черепушкина. Они заранее раздали участникам агитационные листовки и по итогам соревнования констатировали, что никаких нарушений правил поведения в лесу не произошло.

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