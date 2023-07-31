Подмосковные лесничие вывели из чащи заблудившихся грибников

На помощь мужчине и женщине в районе деревни Спирино поспешили Дмитрий Сергеев и Вячеслав Куликов. Они связались с грибниками по телефону, выяснили их местоположение и попросили ждать прибытия лесничих.

Специалисты учреждения «Мособллес» напоминают, что при походе в лес за грибами необходимо изучить маршрут, полностью зарядить мобильный телефон, запастись зажигалкой и бутылкой с пресной водой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье состоялся необычный легкоатлетический пробег.