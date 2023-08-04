В Подмосковье семьям на новорожденных выплачено более 720 миллионов рублей

В Московской области с начала года более 36 тысяч семей получили выплату для ухода за младенцами.

Как отмечает руководитель регионального Министерства социального развития Людмила Болатаева, для поддержки молодых семей из областного бюджета выделено около 722 миллионов рублей. У родителей есть выбор, благодаря тому, что в Подмосковье в рамках нацпроекта «Демография» действует программа «Я родился в Подмосковье».

При появлении на свет ребенка можно получить подарочный набор или денежную сумму в размере 20 тысяч рублей. Правда, чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо одному из родителей иметь российское гражданство и чтобы свидетельство о рождении ребенка выдано подмосковным ЗАГСом.

Ранее сообщалось, что студенты подмосковного колледжа в каникулы работают на круизных лайнерах.