Подмосковные полицейские передали в зону СВО дизельный генератор

Сотрудники ОМВД России по городскому округу Егорьевск отправили очередную партию помощи военнослужащим в зоне СВО.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, сотрудники подмосковной полиции регулярно отправляют помощь на передовую, в этот раз правоохранители приобрели для бойцов спецоперации дизельный генератор.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе.