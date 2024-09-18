Подмосковные полицейские передали в зону СВО дизельный генератор
Фото: [управление МВД России по Московской области]
Сотрудники ОМВД России по городскому округу Егорьевск отправили очередную партию помощи военнослужащим в зоне СВО.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, сотрудники подмосковной полиции регулярно отправляют помощь на передовую, в этот раз правоохранители приобрели для бойцов спецоперации дизельный генератор.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе.