Подмосковные полицейские поймали 65-летнего наркокурьера на трассе М-7

В Московской области сотрудники полиции задержали автомобиль, за рулем которого находился 65-летний мужчина, подозреваемый в перевозке наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Транспортное средство было остановлено для стандартной проверки документов на трассе М-7 «Волга». Водитель, зарегистрированный в Ярославской области, вызвал подозрения своим поведением во время общения с сотрудниками правоохранительных органов.

В связи с этим было принято решение о проведении досмотра автомобиля. В багажном отделении были обнаружены два пакета с веществом в виде порошка. Проведенный анализ установил, что это один килограмм метилэфедрона.

Задержанный признался, что забрал наркотические вещества из тайника, расположенного в Ногинске. Согласно его показаниям, дальнейшие инструкции о месте хранения наркотиков он должен был получить через мессенджер от своего куратора. По данному факту возбуждено уголовное дело, а наркокурьер заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что полицейские в Коломне ликвидировали плантации наркотического растения.