В Башкирии находка собаки привела к раскрытию преступления

В Башкирии сотрудники полиции раскрыли дело об убийстве, произошедшем в одном из садовых товариществ Уфы. Как сообщил РЕН ТВ, выйти на след злоумышленника удалось благодаря обнаружению фрагмента останков жертвы — черепа, который в конце прошлого года был найден на соседнем участке собакой.

По информации источника канала, 23 декабря владелец собаки заметил, что его питомец принес домой некий замерзший предмет. Не разобрав, что это такое, мужчина поместил находку в ведро.

Весной, вернувшись на свой участок, местный житель с ужасом обнаружил в ведре человеческий череп и обратился в правоохранительные органы.

Установлено, что погибший — 61-летний сторож, который в октябре 2024 года вступил в конфликт с другим членом товарищества. Сообщается, что подозреваемый имел вспыльчивый характер и проявлял агрессию в состоянии алкогольного опьянения.

28 мая подозреваемый признался в содеянном и рассказал обстоятельства убийства. По его словам, в ходе ссоры в октябре он ударил жертву кочергой, что привело к смерти. После этого он попытался скрыть следы преступления, избавившись от тела. Вероятно, для этого ему пришлось отделить голову убитого.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

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