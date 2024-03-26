Подмосковные полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в телефонном мошенничестве

Сотрудники уголовного розыска из Подмосковья задержали в Иркутске местного жителя, подозреваемого в телефонном мошенничестве на сумму более четыре с половиной миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что мошенники позвонили 68-летней жительнице Домодедово. Собеседник представился работником сайта «Госуслуги» и сообщил о техническом сбое в ее личном кабинете. Для того, чтобы сохранить пенсионерке свои сбережения, надо срочно снять деньги в банке и передать их курьеру для дальнейшего размещения на безопасном счете.

К сожалению, женщина не заподозрила обмана, и выполнила указания звонившего и около одного из домов на Каширском шоссе встретилась с мужчиной, которому передала деньги. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили маршрут передвижения курьера и задержали его по месту проживания в Иркутске.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление соучастников данного преступления, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленника.

Ранее стало известно, что следователи приступили к работе с фигурантом дела об убийстве трех пенсионерок в Подмосковье.