Подмосковные пожарные устроили экскурсию для первоклассников

Как отметил начальник ПСЧ-227 Александр Смирнов, общение пожарных и детей прошло в увлекательной форме. Ребята узнали много интересного о профессии пожарного, познакомились с правилами безопасного поведения в нештатных ситуациях.

Школьники также побывали в помещениях, где пожарные работают, тренируются и отдыхают. Личный состав подразделения продемонстрировал оборудование, средства индивидуальной защиты органов дыхания и спецтехнику. Первоклассники узнали как вести себя при возгорании, как вызвать огнеборцев, что сообщить диспетчеру экстренной службы. И еще раз уяснили, что лучший способ предотвратить пожар — не играть с огнем.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье накажут за препятствие тушению лесных пожаров.