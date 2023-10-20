В Подмосковье накажут за препятствие тушению лесных пожаров

За препятствие пропуску пожарных машин на горящий лесной участок, неоказание содействия в локализации и ликвидации огня физическое лицо рискует получить штраф.

Как отметил курирующий региональный Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, сумма взыскания составит от пяти тысяч рублей до 15. Он также добавил, что природоохранные органы власти получат полномочия возбуждать административные дела против тех, кто разоряет места обитания животных, уничтожает редкие и находящихся под угрозой исчезновения виды животных или растений. Это следует из законопроекта «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», одобренном российским правительством.

Напоминаем, в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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