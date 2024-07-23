Подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность свыше 120 мероприятий за неделю
Фото: [Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области]
Сотрудники подмосковной Росгвардии обеспечили безопасность свыше 120 мероприятий за неделю, передает пресс-служба ведомства.
Кроме того, за семь дней экипажи вневедомственной охраны осуществили более 2,3 тысячи выездов по тревоге. Благодаря слаженным действиям оперативников на охраняемых объектах не было допущено краж.
За неделю росгвардейцы в Подмосковье задержали свыше 800 граждан, которые подозреваются в совершении преступлений и нарушении административного законодательства, а сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели более 650 проверок и изъяли из незаконного оборота более семидесяти единиц оружия.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководителями силовых структур региона.