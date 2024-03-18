Подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность свыше 140 мероприятий за неделю

Сотрудники подмосковной Росгвардии за неделю обеспечили безопасность свыше 140 мероприятий, также росгвардейцы осуществили более двух тысяч выездов по тревоге.

В результате краж на охраняемых объектах не случилось, по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства были задержаны свыше восьмисот человек, сообщила пресс-служба ведомства.

Помимо этого, за неделю сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы провели более семисот проверок, из незаконного оборота изъято сорок единиц оружия.

Также подразделения специального назначения выполнили свыше двадцати задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в Московской области во время весеннего паводка.