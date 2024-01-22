Подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность свыше 150 мероприятий за неделю

Так, росгвардейцы осуществили свыше 2,5 тысячи выездов по сигналам «тревога», изъяли из незаконного оборота более сорока единиц оружия, а также задержали свыше 700 граждан, подозреваемых в совершении преступлений и нарушении административного законодательства.

Кроме того, сотрудники Росгвардии выполнили порядка двадцати задач по силовому сопровождению оперативных мероприятий, а также составили более ста административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль сферы теплоснабжения в регионе.