Подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность свыше тысячи мероприятий за месяц

Также экипажи вневедомственной охраны осуществили более 8,6 тысячи выездов по сигналам «Тревога». В результате было задержано свыше 3,2 тысячи человек, которые подозреваются в совершении преступлений и нарушении административного законодательства.

Кроме того, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели более 16,2 тысячи проверок. Из незаконного оборота было изъято почти 570 единиц оружия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что в Московской области сократилось число преступлений.