Подмосковные росгвардейцы оказали помощь пострадавшему в ДТП мотоциклисту

Безопасность

Фото: [Росгвардия МО]

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области оказали доврачебную помощь мотоциклисту, который попал в ДТП.

На пересечении Больничного проезда и Октябрьского проспекта патрульный наряд стал свидетелями ДТП — столкновения мотоцикла с внедорожником. Офицеры Росгвардии оказали остановили кровотечение у мотоциклиста и оставались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. В настоящий момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске сдан дом-долгострой.

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