Подмосковные росгвардейцы оказали помощь пострадавшему в ДТП мотоциклисту

На пересечении Больничного проезда и Октябрьского проспекта патрульный наряд стал свидетелями ДТП — столкновения мотоцикла с внедорожником. Офицеры Росгвардии оказали остановили кровотечение у мотоциклиста и оставались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. В настоящий момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске сдан дом-долгострой.