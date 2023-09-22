Подмосковные росгвардейцы оказали помощь пострадавшему в ДТП мотоциклисту
Фото: [Росгвардия МО]
Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области оказали доврачебную помощь мотоциклисту, который попал в ДТП.
На пересечении Больничного проезда и Октябрьского проспекта патрульный наряд стал свидетелями ДТП — столкновения мотоцикла с внедорожником. Офицеры Росгвардии оказали остановили кровотечение у мотоциклиста и оставались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. В настоящий момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске сдан дом-долгострой.