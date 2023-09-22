В подмосковном Подольске сдан дом-долгострой

Теперь 70 семей смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в детские сады и школы. Напомним, первоначально застройщик ООО «РПК» должен был завершить строительство и передать квартиры дольщикам еще в 2013 году, но сначала из-за финансовых проблем строительство замедлилось, а в 2019 году и вовсе остановилось.

В 2021 году наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о завершении строительства двух домов ЖК «Шепчинки» на улицах Пионерская и Ватутина в Подольске. Права на завершение работ были переданы Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области.

Ранее сообщалось, что подмосковная дача Сталина выставлена на торги.