Подмосковные росгвардейцы оказали помощь женщине, которая внезапно упала, переходя дорогу

Сотрудники подмосковной Росгвардии оказали доврачебную помощь женщине, которая внезапно почувствовала себя плохо и упала, переходя дорогу, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Мытищах. На помощь к местной жительнице поспешили сержант Андрей Гражданников и прапорщик Сергей Чирихин. Ровгвардейцы предприняли все необходимые меры к обеспечению безопасности гражданки, подняли ее и увели с проезжей части.

О случившемся правоохранители сообщили врачам. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает. Она рассказала, что при переходе дороги почувствовала сильную слабость и потеряла равновесие.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали дебошира, который устроил скандал на подмосковной АЗС.