Подмосковные росгвардейцы оценили качество новых пистолетов МПЛ и МПЛ1 в ходе опытной эксплуатации

Сотрудники спецподразделения СОБР «Булат» Росгвардии подвели итоги опытной эксплуатации модульных пистолетов Лебедева и встретились с конструктором данного оружия Дмитрием Лебедевым, чтобы рассказать о впечатлениях.

Образцы пистолетов МПЛ и МПЛ1 росгвардейцы испытывали в течение месяца в различных погодных условиях, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Как отметил врио командира СОБР «Булат» Александр Бардин, пистолет удобен в применении, его эргономика позволяет производит стрельбу и перезарядку без повреждения рук стреляющего. Также к оружию можно прикрепить дополнительное оборудование, например, коллиматор или фонарик. Кроме того, пистолет не вызывает затруднений при его полной сборке или разборке, указал полковник.

«За все время апробации не было ни одного «утыкания и задержки» при стрельбе», — подчеркнул Бардин.

Разработчик пистолета Дмитрий Лебедев, в свою очередь, отметил, что после внесения изменений пистолет станет более надежным и удобным в использовании.

Фото: [ Пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО ]

Модульные пистолеты Лебедева — МПЛ и МПЛ1 — были разработаны в концерне «Калашников» по техническому заданию Росгвардии.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ с годовщиной ее образования.