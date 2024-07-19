Подмосковные росгвардейцы отыскали потерявшегося ребенка и передали его родителям
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области]
В подмосковном Егорьевске десятилетний мальчик вышел на велосипедную прогулку и долгое время не возвращался домой, на звонки родителей ребенок тоже не отвечал.
Обеспокоенные родственники школьника обратились в правоохранительные органы, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
Мальчика нашли старший сержант полиции Михаил Масягин и сержант полиции Даниил Зайцев. Росгвардейцы узнали потерявшегося ребенка по полученным приметам.
С мальчиком было все в порядке. Его передали прибывшей на место матери.
Ранее сотрудники подмосковной Росгвардии задержали нетрезвую женщину-водителя, которая употребляла алкоголь за рулем.