Подмосковные росгвардейцы помогли утке и утятам перейти оживленную трассу
Фото: [пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области]
Подмосковные росгвардейцы помогли утке с птенцами перейти оживленную трассу в Дубне, сообщила пресс-служба ведомства.
Утиное семейство правоохранители заметили в ходе патрулирования. Птицы находились на «островке безопасности» и не могли перейти на другую сторону из-за плотного потока машин.
Сотрудники Росгвардии остановили движение транспорта и помогли утке и утятам перебраться на другую сторону дороги.
Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» спасли четырех котят, которые застряли между двумя стенами домов.