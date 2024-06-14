Подмосковные росгвардейцы помогли утке и утятам перейти оживленную трассу

Подмосковные росгвардейцы помогли утке с птенцами перейти оживленную трассу в Дубне, сообщила пресс-служба ведомства.

Утиное семейство правоохранители заметили в ходе патрулирования. Птицы находились на «островке безопасности» и не могли перейти на другую сторону из-за плотного потока машин.

Сотрудники Росгвардии остановили движение транспорта и помогли утке и утятам перебраться на другую сторону дороги.

Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» спасли четырех котят, которые застряли между двумя стенами домов.