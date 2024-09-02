Подмосковные Росгвардейцы поздравили эвакуированных из Курской области детей с новым учебным годом

Подмосковные росгвардейцы поздравили детей, эвакуированных из Курской области, с началом нового учебного года, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области пожелали воспитанникам центра помощи семье и детям «Вдохновение» успехов в учебе, рассказали им о специфике служебной деятельности и организовали интерактивный квест.

Также детям вручили сладкие подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников региона с началом нового учебного года.