Подмосковные росгвардейцы пресекли кражу дорогостоящего электрооборудования из магазина

Подмосковные росгвардейцы задержали 49-летнего мужчину, который пытался украсть из магазина газонокосилку, три углошлифмашины и два сварочных инвертора, сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленник попросил консультанта торговой точки помочь ему погрузить электроинструменты на тележку. После этого мужчина прошел мимо кассовой зоны, не оплатив товар, общая стоимость которого составила почти восемьдесят тысяч рублей.

Нарушитель был задержан недалеко от магазина. Его доставили в полицию. По факту случившегося начата проверка.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали дебошира, который напал с ножом на постояльцев гостиницы.