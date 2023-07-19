Подмосковные росгвардейцы успешно обеспечивают безопасность различных мероприятий

Сотрудники подмосковной Росгвардии с начала года выполнили около трех тысяч задач по обеспечению правопорядка.

Операции, проведенные совместно с другими силовыми структурами, позволили задержать по подозрению в совершении уголовных преступлений 128 человек. Еще 533 попали под подозрение за административные нарушения. В 2023 году не совершено ни одной кражи с объектов, которые находятся под охраной росгвардейцев.

Особое внимание уделяется обороту оружия. С начала года у владельцев изъято более двух тысяч единиц, которые хранились без правовых оснований.

Ранее сообщалось, что коммунальщики в подмосковном Королеве борются с последствиями стихии.