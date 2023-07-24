Подмосковные росгвардейцы за минувшую неделю обеспечили безопасность более 140 мероприятий
Подразделения Росгвардии по Московской области на прошлой неделе совершили около 2500 выездов по тревожной кнопке.
Правоохранители предотвратили кражи на вверенных им объектах и по подозрению в преступных действиях задержано около 100 граждан.
Продолжается осуществляться строгий контроль за оборотом оружия, проверяются физические лица и юридические. Более полутора тысяч единиц изъято, 200 единиц сдано в добровольном порядке.
Спецназ сопроводил 30 оперативных мероприятий.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали пройдет фотовыставка, посвященная хоккейной команде «Кристалл».