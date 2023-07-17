Подмосковные росгвардейцы за минувшую неделю обеспечили безопасность более 160 мероприятий

Наряды вневедомственной охраны оперативно совершили более двух тысяч выездов на объекты региона и не допустили случаев краж имущества из квартир и подконтрольных объектов.

Около 100 человек задержано по горячим следам. В их отношении проводятся отдельные расследования на основе первичных показаний и материалов.

Продолжается проверка хранения и использования оружия различных типов. Около 140 единиц изъято в ходе рейдов. По итогам проверки отмечено, что многие граждане сдают оружие в добровольном порядке. Всего же безопасность областными росгвардейцами обеспечена на более 160 мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовала приемка школ и гимназий к новому учебному году.