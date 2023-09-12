Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 35-летнего местного жителя, который напал на своего соседа в селе Михалево.

Конфликт между мужчинами произошел на почве личной неприязни. Один из участников противостояния достал травматический пистолет и выстрелил в ногу оппоненту. Позже он объяснит это тем, что неоднократно делал замечания в адрес соседа по поводу громкого шума, но тот на это никак не реагировал.

Наряд Росгвардии задержал подозреваемого и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Потерпевший госпитализирован, в настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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