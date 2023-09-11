В Подмосковье можно отведать национальное бурятское блюдо буузы

В кафе этнопарка «Кочевник» в Сергиево-Посадском городском округе можно попробовать традиционное бурятское блюдо буузы и другие изыски бурятской кухни.

Блюдо представляет собой паровые мясные пельмени, обычно из говядины или баранины, с разными начинками. Форма буузов напоминает юрту — традиционное жилище кочевников.

Этнопарк «Кочевник» — это этнографический проект под открытым небом, который позволяет всем желающим познакомиться с аутентичными жилищами, бытом, традициями и культурой кочевых народов разных стран.

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