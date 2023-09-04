В Мариуполе подмосковные специалисты завершили первый этап реконструкции Приморского парка

В Мариуполе (Донецкая Народная Республика) закончился первый этап реконструкции и благоустройства в Приморском парке.

При активном участии подмосковных строителей полностью обновлена Центральная аллея и Аллея детей войны. Кроме того, обустроена смотровая площадка с видом на Азовское море и выложен новый спуск к набережной. Добавим, вдоль всей Центральной аллеи обустроены новые дороги и пешеходные тропы, места для детских игр и спортивные площадки, комфортные зоны отдыха.

Работы проводит подведомственный региональному Министерству ЖКХ Фонд капитального ремонта Московской области.

С проверкой восстанавливаемые объекты Мариуполя осмотрели вице-премьер России Марат Хуснуллин, председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев, глава города Олег Моргун и генеральный директор подмосковного Фонда капитального ремонта Валерий Николов.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе завершается реконструкция старейшего стадиона.