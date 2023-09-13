Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из магазина одежды и алкоголя

В Электрогорске (Павлово-Посадский городской округ) сотрудники отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали женщину, которая пыталась вынести из товары из магазина.

Росгвардейцы выехали из места базирования в Электростали по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин. На месте происшествия выяснили, что неизвестная гражданка сложила в корзину для покупок понравившуюся продукцию и покинула супермаркет, минуя кассовую зону. Среди похищенных товаров были домашняя обувь, предметы одежды и бутылка алкоголя на общую сумму более пяти тысяч рублей.

Дама, ранее судимая за аналогичные правонарушения 39-летняя жительница Москвы, задержана и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Позже выяснилось, что она находилась в состоянии наркотического опьянения.

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