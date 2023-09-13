В подмосковных лесах демонтируют незаконную рекламу
Фото: [Комлесхоз МО]
Сотрудники Серебряно-Прудского и Зарайского участковых лесничеств в ходе патрулирования земель лесного фонда Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» демонтировали незаконно размещенную рекламу.
Старшие участковые лесничие Александр Бычков и Евгений Константинов призывают не прибегать к такому способу информирования о предлагаемых услугах и товарах. Любое размещение рекламы на деревьях в лесу является нарушением лесного законодательства. Лица, совершившие данное правонарушение, могут быть привлечены к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске идет активное строительство большого детского сада.