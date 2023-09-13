В подмосковных лесах демонтируют незаконную рекламу

Старшие участковые лесничие Александр Бычков и Евгений Константинов призывают не прибегать к такому способу информирования о предлагаемых услугах и товарах. Любое размещение рекламы на деревьях в лесу является нарушением лесного законодательства. Лица, совершившие данное правонарушение, могут быть привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске идет активное строительство большого детского сада.