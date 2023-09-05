В подмосковном клубе «долголетов» рассказали, как помогают бойцам на передовой

Прошлой осенью ветераны стали вязать бойцам носки. Затем администрация округа подарила клубу специальные установки, и «долголеты» начали плести маскировочные сети. По словам руководителя клуба Оксаны Мощицкой, люди работают с восьми утра до пяти вечера, кому, когда удобно. «Долголеты» также умеют шить балаклавы, плащи, постельное белье, повязки «свой-чужой».

В клубе изготавливают и окопные свечи. На сегодняшний день их сделано уже около пяти тысяч. Само собой регулярно собирают продуктовые наборы, одноразовую посуду, теплые вещи.

Ранее сообщалось, что в Химкинской подмосковной больнице сделают ремонт.