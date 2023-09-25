Более 130 подмосковных врачей получили землю под строительство жилья
Фото: [Министерство имущественных отношений МО]
В Московской области активно реализуется программа «Земля врачам». Участки под ИЖС получили уже более 130 медиков, информирует региональное Министерство имущественных отношений.
Как отмечает глава ведомства Наталья Адигамова, 48 домов поставлены на государственный учет, и это означает, что землю люди смогут оформить в собственность. Среди тех, кто получил участки, педиатр, врач ультразвуковой диагностики из Домодедово Татьяна Еромолова и травматолог-ортопед высшей квалификационной категории из Зарайска Михаил Голобоков. В один голос подчеркивают, несколько своевременной и важной стала областная поддержка медиков узких направлений и среднего звена. Иметь свой дом — заветная мечта, которая становится реальностью.
Ранее сообщалось, что подмосковный яхтсмен выиграл чемпионат России.