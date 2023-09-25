Более 130 подмосковных врачей получили землю под строительство жилья

Как отмечает глава ведомства Наталья Адигамова, 48 домов поставлены на государственный учет, и это означает, что землю люди смогут оформить в собственность. Среди тех, кто получил участки, педиатр, врач ультразвуковой диагностики из Домодедово Татьяна Еромолова и травматолог-ортопед высшей квалификационной категории из Зарайска Михаил Голобоков. В один голос подчеркивают, несколько своевременной и важной стала областная поддержка медиков узких направлений и среднего звена. Иметь свой дом — заветная мечта, которая становится реальностью.

Ранее сообщалось, что подмосковный яхтсмен выиграл чемпионат России.