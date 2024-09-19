Подмосковные росгвардейцы задержали вора-рецидивиста, который месяц скрывался от полиции

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которого уже месяц разыскивает полиция за кражу партии сливочного масла из супермаркета, сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленника обнаружили в Коломне. Росгвардецы обратили внимание на мужчину, который был схож по приметам с человеком из ориентировки.

Выяснилось, что это действительно вор, который находится в розыске. Тридцатилетнего мужчину доставили в полицию. Там стало известно, что два года назад он уже был судим за подобное преступление.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который избил до смерти свою знакомую.