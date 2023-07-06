Росгвардейцы задержали с поличным подозреваемых в краже автомобиля в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО]
Сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в краже автомобиля.
Сведения о пропаже машины поступили на пульт централизованной охраны. Росгвардейцы получили ориентировку и сразу приступили к розыску.
Спустя некоторое время правоохранители заметили, как четверо молодых людей толкают автомобиль вдоль дороги на одной из улиц в Павлово-Посадском городском округе. Увидев служебную машину, злоумышленники попытались убежать.
Подозреваемые были задержаны. Они признались, что попытались украсть чужую машину для сдачи ее в металлолом. Завести автомобиль злоумышленники не смогли, поэтому толкали его.
Подозреваемых передали полицейским. По факту произошедшего заведено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Ногинске задержали местного жителя, который подозревается в умышленном поджоге чужой иномарки.