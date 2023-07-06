Росгвардейцы задержали с поличным подозреваемых в краже автомобиля в Подмосковье

Сведения о пропаже машины поступили на пульт централизованной охраны. Росгвардейцы получили ориентировку и сразу приступили к розыску.

Спустя некоторое время правоохранители заметили, как четверо молодых людей толкают автомобиль вдоль дороги на одной из улиц в Павлово-Посадском городском округе. Увидев служебную машину, злоумышленники попытались убежать.

Подозреваемые были задержаны. Они признались, что попытались украсть чужую машину для сдачи ее в металлолом. Завести автомобиль злоумышленники не смогли, поэтому толкали его.

Подозреваемых передали полицейским. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ногинске задержали местного жителя, который подозревается в умышленном поджоге чужой иномарки.