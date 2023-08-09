Подмосковные следователи и криминалисты уже работают на месте взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Отмечается, что дело было возбуждено по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего и произошло возгорание на складе пиротехники (статья 217 УК РФ). На место происшествия также выехал исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев.

В Минздраве Подмосковья рассказали, что на данный момент известно о 43 пострадавших, из них 6 — в тяжелом состоянии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что все пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат необходимую помощь.