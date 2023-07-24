Подмосковные сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь беременной женщине

Машину с рожающей женщиной сопроводили сотрудники Госавтоинспекции до перинатального центра в Городском округе Пушкинский.

Выяснилось, что старший лейтенант полиции Вячеслав Четверов и старший лейтенант полиции Сергей Трубавин осуществляли контроль за безопасностью дорожного движения, когда к ним за помощью обратился водитель одного из автомобилей.

Мужчина рассказал полицейским, что везет в медицинское учреждение свою сестру, у которой по дороге началась родовая деятельность. Он очень переживал, что из-за затора не сможет вовремя доставить беременную женщину в больницу. Стражи правопорядка включили проблесковые маячки и оперативно сопроводили автомобиль с роженицей до медучреждения.

Ранее сообщалось, что женщина и двое детей пострадали при пожаре из-за натяжного потолка в Домодедово.