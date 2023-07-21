Женщина и двое детей пострадали при пожаре из-за натяжного потолка в Домодедово

Женщина и двое детей 2018 и 2021 годов рождения пострадали при пожаре в квартире на улице Ильюшина в подмосковном Домодедово. Об этом со ссылкой на источник сообщили «Известия» .

По словам собеседника издания, предварительно установлено, что причиной возгорания стал натяжной потолок. Он загорелся.

По данным источника, 41-летняя женщина и ее несовершеннолетние дети получили ожоги. Сейчас пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Домодедово загорелись автобусы, припаркованные на территории института повышения квалификации МВД России. Транспортные средства подожгли неизвестные. Их сейчас разыскивает полиция.