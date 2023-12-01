Подмосковные сотрудники Госавтоинспекции сопроводили в больницу женщину, у которой начались роды

Сотрудники 16 батальона ДПС 2 полка ДПС (южный) Госавтоинспекции Московской области капитан полиции Виталий Подшибякин и старший лейтенант полиции Алексей Четвериков сопроводили роженицу в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что к экипажу дорожно-патрульной службы на 111-м км автодороги М-4 «Дон» подъехал автомобиль, из которого вышел взволнованный водитель. Он рассказал, что в салоне находится его беременная жена, у которой начались роды.

Полицейские, опасаясь за здоровье матери и младенца, который вот-вот должен был появиться на свет, решили немедленно сопроводить иномарку в ближайший перинатальный центр, находящийся в Ступино. Уже по приезду в медучреждение стало известно, что женщина успела родить сына в салоне автомобиля. Их сразу же передали врачам, после чего автоинспекторам сообщили, что жизни и здоровью доставленных ничего не угрожает.

В день выписки Виталий Подшибякин и Алексей Четвериков приехали поздравить молодую маму. Они подарили цветы и детское автокресло. В свою очередь, новоиспеченные родители поблагодарили сотрудников ДПС за оказанную им помощь.

Ранее стало известно, что пятеро мужчин получили до 23 лет колонии за убийство владельца коттеджа в Подмосковье.