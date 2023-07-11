Подмосковные спасатели напомнили о способах защиты от клещей

Основная мера защиты от клещей — не допускать их присасывания, рассказали работники территориального управления № 8 «Мособлпожспаса». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам спасателей, для отпугивания клещей необходимо использовать репелленты, а при посещении леса нужно одеваться так, чтобы опасные членистоногие не смогли заползти под одежду, на волосы и открытые участки кожи.

Также при посещении лесного массива необходимо каждые полтора-два часа осматривать верхнюю одежду и тело на наличие клещей.

Ранее врач Видновской РКБ Марина Царева рассказала о случаях заражения редкой инфекцией после укуса клещей в Московской области.