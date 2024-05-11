Подмосковные спасатели обеспечили безопасность соревнований по парусному спорту на озере Сенеж

Безопасность
Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Фото: [Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]

В минувший четверг работники поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли обеспечить безопасность при проведении соревнований по парусному спорту в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник части Сергей Яшин рассказал, что на акватории озера Сенеж состоялась регата, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.

«Работники противопожарно-спасательной службы проводили патрулирование акватории озера Сенеж, а также обеспечивали безопасность людей, находящихся на набережной, чтобы исключить возможность происшествий на воде. Парусную регату в честь Дня Победы в Солнечногорске провели в 15 раз. Акватория озера Сенеж в день регаты позволила спортсменам продемонстрировать свое мастерство, целеустремленность и навыки управления яхтами», — отметил Яшин.

Ранее стало известно, что в Подмосковье впервые прошли Всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора.

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