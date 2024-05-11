Подмосковные спасатели обеспечили безопасность соревнований по парусному спорту на озере Сенеж

«Работники противопожарно-спасательной службы проводили патрулирование акватории озера Сенеж, а также обеспечивали безопасность людей, находящихся на набережной, чтобы исключить возможность происшествий на воде. Парусную регату в честь Дня Победы в Солнечногорске провели в 15 раз. Акватория озера Сенеж в день регаты позволила спортсменам продемонстрировать свое мастерство, целеустремленность и навыки управления яхтами», — отметил Яшин.