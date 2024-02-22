Подмосковные спасатели оказали помощь двухлетнему ребенку, пальцы которого застряли в двери

Работники ГКУ МО «Мособлпожспса» оказали помощь двухлетнему ребенку, который застрял пальцами между открытой межкомнатной дверью и косяком, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Королеве. В Систему-112 с просьбой о помощи обратилась мать ребенка. По словам женщины, ее сын играл, бегая по квартире, а затем забежал в детскую комнату и просунул руку в щель со стороны дверных петель.

Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место. Они отжали дверь с помощью пожарного топора, увеличив щель, и вытащили пальцы ребенка.

Уточняется, что медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Ранее подмосковные спасатели вытащили застрявший в снегу автомобиль скорой помощи.